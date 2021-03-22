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У Києві на території Олександрівської лікарні сталася пожежа

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 22 березня, у Києві рятувальники загасили пожежу, яка сталася на території Олександрівської лікарні. У результаті події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Об 12:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території Олександрівської лікарні, по вулиці Шовковична, що у Печерському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що пожежа сталася у двоповерховій відселеній будівлі.

"Нічого серйозного. Було загоряння сміття на території 20 кв.м", - повідомила прессекретар управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві Світлана Водолага у коментарі РБК-Україна.

Рятувальники локалізували пожежу о 13:37, а о 13:55 її повністю ліквідували. На місці події було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 19 березня у Києві сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва та архітектури.

Також повідомлялось, що 15 березня у Києві сталася пожежа в міській лікарні №1. Займання сталося на третьому поверсі триповерхової будівлі.

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