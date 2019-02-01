В Києві зіткнулися п’ять автомобілів, загинула жінка

Після зіткнення автомобілів відбулась пожежа

В Киеве на площади Победы произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Как отмечается, а аварии погибла 47-летняя женщина. В результате аварии были госпитализированы трое людей.

В аварию попали пять автомобилей: Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda. После столкновения вспыхнул пожар, который впоследствии потушили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области водитель наехал на 71-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, что 27 декабря под Киевом произошла ДТП с участием фуры и маршрутки 309. Авария произошла в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знамянка около 6:30. В результате происшествия шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.