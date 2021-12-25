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У Києві терміново евакуюють людей з ТРЦ River Mall

Автор: Марія Кучерявець, Валерія Поліщук

Сьогодні, 25 грудня у Києві почали евакуацію людей з торгового центру River Mall. Повідомляється про технічні причини.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як інформує кореспондент РБК-Україна з місця подій, евакуація відбувається через технічні причини.

Наразі до торговельно-розважального центру прибули карети "швидкої" та пожежники. Також прибули правоохоронці. Вже спостерігається натовп людей біля ТРЦ.

Фото: у Києві терміново евакуюють людей з ТРЦ River Mall (Валерія Поліщук, РБК-Україна)

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Київ