У Києві співробітник поліції охорони поранив ножем патрульного інспектора

Працівника поліції охорони затримали за нанесення ножових ударів

В Киеве работника полиции охраны задержали за нанесение ножевых ударов инспектору патрульной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР расследуют обстоятельства драки двух сотрудников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения. По предварительной информации, 5 марта вечером полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.

Пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра. Степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи ГБР задержали работника полиции охраны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция начала служебное расследование по факту избиения женщин полицейскими метрополитена.

Ранее на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве полицейский избил пассажира. Позже прокуратура начала расследование. 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене, находясь на службе, без явной необходимости применил спецсредства (резиновую дубинку, - ред.) в отношении мужчины, который в это время находился на перроне указанной станции.