У Києві відбувся унікальний проект культурної дипломатії - 2220 International Music Festival VIDEOCLIP

З 17 листопада по 17 грудня у Центральному парку культури і відпочинку м. Києва біля Арки Дружби Народів відбулася виставка Суперфіналістів унікального проекту - міжнародного фестивалю відеокліпів 2220 International Music Festival VIDEOCLIP. За цей час дисятки тисяч киян та гостей столиці змогли познайомитись із творчістю 36 талановитих юних співаків 5-25 років із 13 країн світу! Діти та дорослі, українці та іноземці з цікавістю розглядали кадри з кліпів талановитих переможців та призерів фестиваля, переходили через QR-коди на відеокліпи молодих артистів і насолоджувались їхньою творчістю.

В проекті задіяні 19 країн: Канада, Велика Британія, Франція, Бельгія, Німеччина, Польща, Литва, Філіппіни, Чорногорія, Словенія, Хорватія,Сербія, Албанія, Азербайджан, Молдова, Вірменія, Казахстан, Туреччина і Україна. З понад 400 учасників у фінал вийшли 78 юних співаків із 16 країн, з яких було обрано 36 Суперфіналістів, представлених на виставці. Найкращих із найкращих вибирало шановне міжнародне журі:

Україна - відомий кліпмейкер Семен Горов, голова журі

Велика Британія - лауреат премій Oscar і BAFTA Олена Андрейчева

Чорногорія - editor-in-chief головного розважального телеканалу Чорногорії TVCG2 Сабрія Вулич

Азербайджан - переможець Євробачення Ельдар Гасимов

Франція - засновник сучасного лаунжу DJ Ravin

Албанія - директор національного відбору дитячого Євробачення Сокол Марсі

Вірменія - найпопулярніша співачка країни Ліліт Оганесян

Бельгія - видатний диригент Марк Сіеренс

Словенія - директор Міжнародного музичного фестивалю FeNS Павле Плахутнік

Туреччина - професор Стамбульської консерваторії Альпер Козанчіоглу

Канада - скрипаль-віртуоз Василь Попадюк.

2220 International Music Festival VIDEOCLIP організований промоушен і продакшен компанією STUDIORAR і Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM під патронатом Міністерства культури і інформаційної політики України. Особлива подяка генеральному директору Центрального парку культури і відпочинку м. Києва Артему Сауляку. Щиро дякуємо партнеру фестивалю ТМ "Ореанда" та медіа-партнерам: РБК-Україна, Viva!, Eдинственная, Твой Малыш, 4мама, Destinations, 44.ua, MamaWOW, 5 слов. Велике спасибі Генеральному партнеру фестивалю Windrose Airlines - троє із Суперфіналістів, вигравши у спеціальному конкурсі від фестивалю, отримали по два авіаквитки від компанії.

Свято творчості і дружби відбулося! Фестиваль дав великий поштовх юним артистам для розвитку їх здібностей, зробив новий крок розвитку вокально-візуальної естетики світового музичного простору, створив і зміцнив культурні зв'язки багатьох країн та різних поколінь!