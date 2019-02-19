У Києві відбудеться міжнародна конференція по товарному бізнесу EasyConf

2 февраля в Киеве состоится самая масштабная международная конференция по товарному бизнесу EasyConf (https://easyconf.bz) в суперсовременной локации “ОАЗИС”, РК «Ультрамарин» (Киев, ул. Липковского, 1А). Она соберет более 1200 участников и 26 спикеров из Китая, Украины, ОАЭ и Европы, которые подготовят доклады на основании реального опыта в бизнесе и своих успешных кейсов. Только практическая информация в сфере товарного бизнеса, только прибыльные офферы, правильная логистика продвижения проекта в сети. Узнайте больше о готовых бизнес-решениях от акул товарки. Организаторы – seo.ua и ecb.bz.

Участники EasyConf узнают:

Как начать собственный бизнес без стартового капитала;

Как выбрать самый ликвидный товар;

Как начать торговлю с Китаем;

Где найти надежных поставщиков;

Где лучше всего продавать;

Как создавать собственные бренды.

Кому будет полезна конференция?



Всем, кто хочет работать на себя, состоявшимся бизнесменам, тем, кто еще не определился со своей бизнес-моделью, нишей, но хочет зарабатывать. Узнайте на EasyConf как масштабировать бизнес и зарабатывать больше уже сегодня!



Почему нужно быть на EasyConf:

Спикеры из OLX, Prom.Ua, УкрПошта, Google, Facebook;

Актуальная информация, которую вы больше нигде не услышите;

Большая товарная выставка с трендовыми товарами;

Много участников из сферы eCommerce;

Нетворкинг и общение в кулуарах;

Ценные призы от партнеров;

Бизнес-знакомства.

Для вашего удобства конференция будет проходить в формате двух потоков: "Маркетинг" и "Бизнес". Гуру товарного бизнеса раскроют секреты успеха для гостей конференции. Можно будет задать любые интересующие вас вопросы, уточнить интересующие моменты.