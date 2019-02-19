У Києві відбудеться міжнародна конференція по товарному бізнесу EasyConf

2 февраля в Киеве состоится самая масштабная международная конференция по товарному бизнесу EasyConf (https://easyconf.bz) в суперсовременной локации “ОАЗИС”, РК «Ультрамарин» (Киев, ул. Липковского, 1А). Она соберет более 1200 участников и 26 спикеров из Китая, Украины, ОАЭ и Европы, которые подготовят доклады на основании реального опыта в бизнесе и своих успешных кейсов. Только практическая информация в сфере товарного бизнеса, только прибыльные офферы, правильная логистика продвижения проекта в сети. Узнайте больше о готовых бизнес-решениях от акул товарки. Организаторы – seo.ua и ecb.bz.
Участники EasyConf узнают:
Как начать собственный бизнес без стартового капитала;
Как выбрать самый ликвидный товар;
Как начать торговлю с Китаем;
Где найти надежных поставщиков;
Где лучше всего продавать;
Как создавать собственные бренды.
Кому будет полезна конференция?
Всем, кто хочет работать на себя, состоявшимся бизнесменам, тем, кто еще не определился со своей бизнес-моделью, нишей, но хочет зарабатывать. Узнайте на EasyConf как масштабировать бизнес и зарабатывать больше уже сегодня!
Почему нужно быть на EasyConf:
Спикеры из OLX, Prom.Ua, УкрПошта, Google, Facebook;
Актуальная информация, которую вы больше нигде не услышите;
Большая товарная выставка с трендовыми товарами;
Много участников из сферы eCommerce;
Нетворкинг и общение в кулуарах;
Ценные призы от партнеров;
Бизнес-знакомства.
Для вашего удобства конференция будет проходить в формате двух потоков: "Маркетинг" и "Бизнес". Гуру товарного бизнеса раскроют секреты успеха для гостей конференции. Можно будет задать любые интересующие вас вопросы, уточнить интересующие моменты.