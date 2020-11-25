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У Києві склали майже 6 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину

Київ, Середа 25 листопада 2020 15:22
У Києві склали майже 6 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві правоохоронці склали 5926 адміністративних протоколів за порушення карантину. Також було порушено 14 кримінальних справ.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Щодня до перевірок дотримання карантинних вимог залучається близько тисячі правоохоронців.

"Всього з початку карантину поліцейські Києва склали 5926 адміністративних протоколів і почали 14 кримінальних проваджень. Якщо проаналізувати ці статистичні дані, то можу говорити, що порушень фіксується менше, ніж, наприклад, в березні або квітні. Це пояснюється тим, що люди розуміють необхідність дотримання карантину", - зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він додав, що зафіксовано чимало фактів, коли представники одних і тих же закладів систематично нехтують карантинними вимогами, а також звинувачують правоохоронців у перевищенні службових повноважень.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві за минулі вихідні склали 243 протоколу про порушення карантину вихідного дня.

Також повідомлялося, що в Україні за перші чотири дні виписали 2111 штрафів громадянам, які перебували в громадських місцях без масок.

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