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У Києві повідомили про замінування університету Драгоманова. Проходить евакуація людей

Автор: Анастасія Рокитна

Невідомі надіслали повідомлення про замінування будівлі університету імені Михайла Драгоманова. Проходить евакуація людей.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці мають перевірити усю будівлю ВНЗ, перевірка триває вже близько години.

"Так, на електронну пошту СБУ прийшло повідомлення від невідомого про замінування університету Драгоманова", - повідомили у прес-службі поліції Києва.

На запитання про те, чи проходить евакуація студентів, у поліції відповіли: "Так, все йде за планом".

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Київ