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У Києві повідомили про мінування Шевченківського суду

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 15:30
У Києві повідомили про мінування Шевченківського суду
Ілюстративне фото (webscreenshot google.com.ua/maps)

Із будівлі суду евакуюють працівників та відвідувачів

У Києві із приміщення Шевченківського районноого суду евакуюють працівників та відвідувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду у Facebook

Як зазначається, евакуація почалася після надходження повідомлення про замінування приміщення. Робота суду призупинена.

"У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування приміщення суду станом на 14 год. 00 хв. у Шевченківському районному суді м.Києва проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Інформацію про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні. 

У Києві повідомили про мінування Шевченківського суду

Нагадаємо, у Києві вранці 21 лютого невідомі повідомили про замінування будівлі Верховного суду. У зв'язку з повідомленням про замінування, доступ до будівель Верховного суду по вул. Пилипа Орлика 4, 4а, 8 був тимчасово обмежений.

РБК-Україна писало, що у Харкові під час сесії міської ради сьогодні, 27 лютого, невідомі повідомили про замінування будівлі мерії. Однак, попри повідомлення про замінування, міськрада продовжила засідання. Депутати і мер Харкова Геннадій Кернес розглянули питання про підвищення ціни в громадському транспорті, після чого Кернес закрив сесію. 

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