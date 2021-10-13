У Києві повідомили про мінування банку на вулиці Антоновича. На місці подій працює поліція

"Сьогодні близько 15-ої години до поліції Києва на спецлінію 102 надійшла інформація про замінування банку на вулиці Антоновича", - пише пресслужба.

Зазначається, що наразі на місці подій працюють наряди поліції, співробітники вибухотехнічної служби та представники інших профільних служб.

Після перевірки інформації про замінування - поліція надасть правову кваліфікацію.