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У Києві повідомили про мінування банку на вулиці Антоновича. На місці подій працює поліція

Автор: Сергій Пишкін

Поліція Києва перевіряє інформацію щодо замінування банку на вулиці Антоновича. Співробітники вибухотехнічної служби працюють на місці подій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Сьогодні близько 15-ої години до поліції Києва на спецлінію 102 надійшла інформація про замінування банку на вулиці Антоновича", - пише пресслужба.

Зазначається, що наразі на місці подій працюють наряди поліції, співробітники вибухотехнічної служби та представники інших профільних служб.

Після перевірки інформації про замінування - поліція надасть правову кваліфікацію.

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Київ