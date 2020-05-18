У Києві знизилася кількість хворих на грип і ГРВІ

Фото: людина, яка хворіє на грип (РБК-Україна)

Спостерігається зниження на 7,5% порівняно з попереднім тижнем

У Києві інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні. За 20-ий тиждень 2020 році зареєстрований 2 601 хворий на грип та ГРВІ, що на 7,5% менше, ніж минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, інтенсивність епідемічного процесу нижче базової лінії на 88,5%. Наразі показник захворюваності становить 88,1.

"Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,5% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло - 1 101 (зниження на 6%), дорослих - 1 500 (зниження на 8,6%)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в структурі захворюваності діти складають 42,3%, а на попередньому тижні - 41,6%. Серед школярів захворюваність знизилася на 8% - зареєстровано 449 випадків. За тиждень госпіталізовано 7 осіб, з них 5 - діти.

Нагадаємо, на початку травня у Києві також зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Тоді за тиждень у столиці грип захворіло менш як 3,5 тисячі осіб.

Також РБК-Україна писало, що за 17-й тиждень 2020 року в Києві зареєстрували 3 525 осіб, хворих на грип та ГРВІ.

Автор: Максим Зайченко