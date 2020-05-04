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У Києві зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ

Новини » Суспільство     04.05.2020 - 15:55
У Києві зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За тиждень у столиці грип захворіло менше 3,5 тисяч осіб

У Києві за 18-ю тиждень 2020 року зафіксували зниження захворюваності на грип і гострої респіраторно-вірусною інфекцією (ГРВІ). Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що всього за минулий тиждень зареєстровано 3473 хворих на грип та ГРВІ, що на 1,5% менше порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіли - 1403 (зниження на 2,2%), дорослих - 2070 (зниження на 1%).

"загалом інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 84,7%. Наразі показник захворюваності становить 117,7", - повідомили в КМДА.

Також наголошується, що в медичні установи за тиждень було госпіталізовано 11 осіб, з них 6 - діти.

Нагадаємо, за 17-ю тиждень 2020 року в Києві зареєстрували 3 525 осіб, хворих на грип та ГРВІ.

Також повідомляло, що станом на 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склало 9009 людей, за добу заразилися на 100 осіб менше.

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