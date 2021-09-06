У Києві знесли пам’ятник, встановлений "на честь дружби" з Москвою

Вказано, що комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходився пам'ятник, виконало рішення Київради від 08 липня 2021 року.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пам’ятний знак "на честь дружби Києва та Москви" було встановлено у серпні 2001 року.

У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори, у липні 2021 року Київрада, внаслідок численних звернень мешканців столиці, прийняла рішення про демонтаж пам'ятника.