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У Києві сьогодні можливі обмеження роботи метро

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 10:02
У Києві сьогодні можливі обмеження роботи метро

Обмеження роботи можливе після 19:55

Сьогодні, 19 вересня, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" в Києві можливі обмеження в роботі метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Як повідомляється, перед початком футбольного матчу між "Динамо" - "Мальме" на НСК "Олімпійський", який розпочнеться в 19:55, можливе обмеження (або закриття) на вхід пасажирів на станції "Олімпійській".

"Після гри, можливе обмеження на вхід до станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", - йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, 18 вересня у Києві перекрили міст Метро з-за загрози вибуху. На мосту зупинився автомобіль, з якого вийшов водій. Чоловік погрожував підірвати всі.

Також 18 вересня було зупинено рух від станції метро "Дніпро" до станції "Лісова" у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування. Червона лінія метро працювала тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Як повідомляло РБК-Україна раніше, через кілька годин, чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали. Олексія Белька затримали спецназівці Нацгвардії. Чоловік не опирався. Тим часом поліція планує відкрити провадження за статтею "підготовка до терористичного акту".

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