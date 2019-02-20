У Києві сьогодні ввечері очікується сильний вітер

У столиці 20-21 лютого пориви вітру 15-20 м/с

В Киеве 20-21 февраля порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным синоптиков, в столице вечером 20 февраля и в течение суток 21 февраля порывы ветра 15-20 м / с (уровень опасности "желтый").

Напомним, в столице Украины 20 февраля без осадков, днем от +4 до +6, ночью от -1 до +1, ветер западный, 5-10 м/с.

Из Польши через Украину идет холодный атмосферный фронт. В частности, 20 февраля атмосферный фронт повлечет дожди в западных областях Украины, на севере, местами в центральной части, вечером еще в Харьковской области.

Добавим, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что на этой неделе вернутся снег и морозы, а прохладная погода в Украине, скорее всего, сохранится до конца февраля. В Укргидрометцентре пока не могут сказать, когда в Украину придет весна. "Не исключено, что погода с отрицательными температурными значениями сохранится и в начале марта", - сказала она.