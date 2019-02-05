В Києві сьогодні очікується мокрий сніг та ожеледиця

У Києві вдень від +1 до +3

В Киеве сегодня, 5 февраля, ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что сегодня в Киеве местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. В целом в столице облачно, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха от +1 до +3.

Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций водителей и пешеходов призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют соблюдать меры безопасности во время гололедицы.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Украину возвращаются морозы. В частности, на востоке страны ночная температура снизится до -11. Кроме того, 6 февраля, на севере и западе ожидается мокрый снег. Похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам, с 10-го февраля в Украину придет очередное потепление.

В то же время 5 февраля будет преобладать теплая погода. На юге будет солнечно и тепло, ночью от +1 до +4. Днем в Одессе и Николаеве от +6 до +8, в Херсоне от +5 до +7.