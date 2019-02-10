У Києві сьогодні очікується ожеледиця

Температура вдень коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла

В воскресенье, 10 февраля, на дорогах Киева местами возможна гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным синоптиков, сегодня на дорогах столицы местами возможна гололедица, без осадков.

"Сегодня будет облачно с прояснениями, ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, температура днем от +1 до +3 тепла", - говорится в сообщении.

Также Управление по вопросам гражданской защиты КГГА, для предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, дала советы и рекомендации для передвижения по городу во время гололеда.

Советы водителям:

придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать - напрягите мышцы, згрупуйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекотитись, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом

Напомним, ранее синоптики предупредили о резких перепадах температуры. Синоптики рассказали, что разница между дневной и ночной температурой кое-где будет достигать 14-ти градусов.