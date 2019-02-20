В Києві сьогодні обмежать рух на Північному мосту і вул. Братиславській

У "Київавтодорі" просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей

В Киеве, сегодня, 20 февраля, в столице в связи с ремонтом частично ограничат движение транспорта на Северном мосту и на пересечении ул. Братиславской с ул. Шолом-Алейхема. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМДА.

Ограничения связаны с выполнением ремонтных работ.

"20 февраля в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта: с 10.00 до 14.00 на Северном мосту через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина; с 14.00 до 19.00 на путепроводе на пересечении ул. Братиславской с ул. Шолом-Алейхема", – говорится в сообщении.

КП "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

РБК-Украина писало, что в Киеве 19 февраля провалилась дорога на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади-за аварии на водопроводе. Вчера вечером движение в районе провала дороги было затруднено.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта.Ограничения будут действовать с 12 по 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.