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У Києві сьогодні вночі обмежать рух на Південному мосту

Новини » Транспорт    25.01.2019 - 21:58
У Києві сьогодні вночі обмежать рух на Південному мосту
Фото: Південний міст (youtube.com/Евгений Щокін)

Обмеження пов'язані з ремонтними роботами

У Києві із 22:00 25 січня до 06:00 26 січня буде частково обмежено рух у напрямку просп. Миколи Бажана у зв’язку із ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КК "Київавтодор".

Як зазначається, комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо,  в Києві у понеділок, 17 грудня, розпочалося будівництво пішохідно-велосипедного моста, у зв'язку з чим частково перекрито рух по Володимирському спуску.

Зокрема, мова йде про будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". У зв'язку з цим перекрито проїзд автотранспорту по правій смузі руху по Володимирському узвозу в напрямку Європейської площі.

Також РБК-Україна писало, навесні 2019 року у Києві Шулявський шляхопровід повністю перекриють та розпочнуть демонтаж конструкцій. 

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