У Києві сьогодні можуть закрити кілька станцій метро через футбол

Сьогодні, 18 вересня, у Києві можуть закрити кілька станцій метро. Обмеження можливі ввечері через футбольний матч на НСК "Олімпійський".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський метрополітен".
Гра між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія) почнеться о 19:30.
Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.
А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:
"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - пояснили у прес-службі метрополітену.