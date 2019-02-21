У Києві сьогодні метро змінить графік роботи

Метрополітен буде працювати на одну годину довше

В Киеве сегодня, 21 февраля, с 21:00 до 22:00 несколько станций метро изменят график работы в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, станция метро "Олимпийская" в этот период времени работать не будет, станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, станция "Дворец спорта" будет закрыта на выход.

После 23:00 возможно ограничение на вход на этих станциях. Кроме того, в этот день метро Киева будет работать на один час дольше.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 12 по 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.

Вчера, 20 февраля, в столице в связи с ремонтом было частично ограничено движение транспорта на Северном мосту и на пересечении ул. Братиславской с ул. Шолом-Алейхема.