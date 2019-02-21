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У Києві сьогодні метро змінить графік роботи

Новини » Транспорт    21.02.2019 - 08:22
У Києві сьогодні метро змінить графік роботи
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Метрополітен буде працювати на одну годину довше

У Києві сьогодні, 21 лютого, з 21:00 до 22:00 кілька станцій метро змінять графік роботи у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, станція метро "Олімпійська" в цей період часу працювати не буде, станція "Площа Льва Толстого" закривається на вхід, станція "Палац спорту" буде закрита на вихід.

Після 23:00 можливе обмеження на вхід на цих станціях. Крім того, в цей день метро Києва буде працювати на одну годину довше.

Раніше повідомлялося, що в Києві у зв'язку з першочерговим ремонтом на мосту ім. Патона буде частково обмежено рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 12 по 24 лютого в напрямку з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.

Вчора, 20 лютого, в столиці у зв'язку з ремонтом було частково обмежено рух транспорту на Північному мосту і на перетині вул. Братиславській з вул. Шолом-Алейхема.

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