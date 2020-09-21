У Києві зробили все необхідне, аби меддопомогу отримали всі хворі на коронавіруc, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Медичних препаратів для лікування хворих на Сovid-19 та засобів індивідуального захисту в столичних лікарнях достатньо.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Нагадаю, місто зробило все можливе, аби медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми облаштували вже понад 2200 ліжок у 18-ти медзакладах столиці. Сьогодні працюємо над залученням до надання допомоги хворим на коронавірус як фахівців, так і ліжкового фонду закладів Національної академії медичних наук, МОЗу, відомчих медзакладів. А це загалом - понад 11 тисяч ліжок. Місто з початку пандемії виділило 106 мільйонів гривень на купівлю необхідних медикаментів. І це за умови того, що централізовані закупівлі здійснюють і самі лікарні на гроші, що їм виділяє Національна служба здоров’я. Тому, підкреслю: ліків і засобів захисту столичним лікарням вистачає", - сказав Кличко.

Також мер нагадав, що препаратів саме від коронавірусу поки не існує. Столичні медики застосовують різні препарати - в залежності від симптомів у хворого.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 20 вересня, підтвердили 2675 випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Харківській та Львівській областях.

Всього з початку пандемії в Україні захворіли 178 353 людини. Померли вже 3583 пацієнти з COVID-19 (з них 26 за минулу добу).

Одужали з початку пандемії 78 184 осіб (+672). Активними хворими залишаються 96 586 пацієнтів.