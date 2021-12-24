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У Києві збій при купівлі квитків у громадський транспорт: що сталось

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві стався збій при купівлі квитків у громадський транспорт. Можна скористатися квитками, які придбані раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Як зазначили у КМДА, фахівці вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збоїв.

Як сплатити за проїзд

У метрополітені можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

Контролери у наземному транспорті попереджені про збій. Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше.

Що сталось

Як зазначили у прес-службі метрополітену, стався збій у міському дата-центрі.

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Київ