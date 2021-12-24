У Києві збій при купівлі квитків у громадський транспорт: що сталось

Як зазначили у КМДА, фахівці вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збоїв.

Як сплатити за проїзд

У метрополітені можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

Контролери у наземному транспорті попереджені про збій. Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше.

Що сталось

Як зазначили у прес-службі метрополітену, стався збій у міському дата-центрі.