У Києві збій при купівлі квитків у громадський транспорт: що сталось

У Києві стався збій при купівлі квитків у громадський транспорт. Можна скористатися квитками, які придбані раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Як зазначили у КМДА, фахівці вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збоїв.
У метрополітені можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.
Контролери у наземному транспорті попереджені про збій. Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше.
Як зазначили у прес-службі метрополітену, стався збій у міському дата-центрі.