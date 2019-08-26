У Києві внаслідок стрілянини поранили чоловіка

Фото: вилучений травматичний пістолет (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці затримали зловмисника

У Голосіївському районі столиці сталася стрілянина, в результаті якої було поранено чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За попередніми даними поліції, на вулиці Малокитаївській стався конфлікт між двома чоловіка, в результаті вирішення якого сталася стрілянина. В результаті пострілу один з учасників конфлікту отримав дотикове поранення.

"Коли потерпілий словесно образив дівчину правопорушника, зловмисник дістав травматичну зброю та здійснив у сторону киянина постріл. Згідно із медичною довідкою, 22-річний киянин отримав дотикове поранення плеча. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що на місці події було виявлено відстріляну гільзу, а в ході патрулювання території співробітниками поліції був затриманий правопорушник. Стрільцем виявився 28-річний житель Дніпропетровської області, в якого було вилучено травматичний пістолет.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі під час затримання грабіжника був поранений співробітник поліції. Під час затримання зловмисник дістав травматичний пістолет та здійснив постріл в бік поліцейського. Правоохоронець отримав поранення ноги та був госпіталізований.