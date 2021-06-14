У Києві ремонтують площу перед Оперним театром за програмою президента

Він розповів, що ремонт Театральної площі здійснюють найбільші дорожньо-будівельні компанії України у рамках благодійної допомоги.

"Зі старту програми президента "Велике будівництво" значна увага компаній-підрядників приділяється проєктам соціальної відповідальності", - зазначає Кубраков.

Минулого року в столиці дорожники вже відремонтували дорогу на території НДСЛ Охматдит. У 2021 році була відновлена дорога на території Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Також торік після літньої повені дорожні компанії України взяли активну участь у відновленні доріг у постраждалих областях. При цьому "Укравтодор" не обмежувався ремонтом тільки державних доріг, які є його зоною відповідальності, а також допомагав відновлювати комунальні об'єкти інфраструктури.

"Звісно, це крапля у морі на фоні усіх проблем і викликів, які є у кожному місті та містечку країни. Та такі ініціативи важливо підтримувати та популяризувати, бо "Велике будівництво" - це про спільну справу, res publica", - робить висновок міністр інфраструктури.