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У Києві викрили схему перепродажу землі на понад 10 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 11:51
У Києві викрили схему перепродажу землі на понад 10 млн гривень
Фото: один з організаторів схеми (npu.gov.ua)

Від шахрайських дій постраждали 14 осіб

Поліція викрила схему перепродажу землі в Києві та Київській області на понад 10 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що зловмисники підробляли документи на нерухомість і перепродували земельні ділянки, представляючись їх власниками. В результаті підозрювані заволоділи майном потерпілих на суму понад 10 млн гривень. Слідчі задокументували 50 епізодів діяльності членів угруповання у Києві та Київській області.

Також повідомляється, що розслідування завершено, справу передано до суду, а в рамках провадження оголошено підозру дев'яти мешканцям Києва та області. Підозрювані діяли протягом трьох років. Спочатку виявляли власників земельних ділянок, які довго не відвідували їх, з допомогою співробітника Держгеокадастра проникали в архів і робили підроблені паспорти власника. Після цього шахраї продавали землю, підписуючи нотаріально завірені угоди з покупцем. Від шахрайських дій постраждали 14 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затримали шахраїв, які намагалися заволодіти 45 тис. доларів.

 

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