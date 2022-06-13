У Києві викрили місцевого підприємця на продажі гуманітарної допомоги. Чоловік наживався на продажі військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
"За даними слідства, підозрюваний налагодив механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від країн Європейського Союзу та США", - пише пресслужба Офісу генпрокурора.
Чоловік орендував приміщення у Києві, аби зберігати в ньому гуманітарну допомогу.
Під час розслідування було задокументовано продаж гумдопомоги на суму більше ніж 500 тисяч гривень.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу чоловікові.
Фото: у Києві викрили підприємця на продажі гуманітарної допомоги з-за кордону (t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно співробітники СБУ викрили агентку розвідки Росії у Житомирській області. Злочинниця передавала ворогу інформацію про наших військових.
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