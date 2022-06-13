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У Києві викрили підприємця на продажі гуманітарної допомоги з-за кордону

Фото: у Києві викрили підприємця на продажі гуманітарної допомоги з-за кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві викрили місцевого підприємця на продажі гуманітарної допомоги. Чоловік наживався на продажі військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний налагодив механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від країн Європейського Союзу та США", - пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Чоловік орендував приміщення у Києві, аби зберігати в ньому гуманітарну допомогу.

Під час розслідування було задокументовано продаж гумдопомоги на суму більше ніж 500 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу чоловікові.

Фото: у Києві викрили підприємця на продажі гуманітарної допомоги з-за кордону (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно співробітники СБУ викрили агентку розвідки Росії у Житомирській області. Злочинниця передавала ворогу інформацію про наших військових.

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