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У Києві викрили шахрайські call-центри. Працювали під видом "брокерських компаній"

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 12:50
У Києві викрили шахрайські call-центри. Працювали під видом "брокерських компаній" Фото: СБУ блокувала псевдоброкерську схему (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Києві Служба безпеки України заблокувала діяльність шахрайських call-центрів. Ділки під виглядом "відомих брокерських компаній" обіцяли клієнтам отримання надприбутків.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, протиправну схему у Києві організувала група українців та іноземців. Вони дзвонили громадянам ЄС та інших країн від імені "відомих брокерських компаній" і пропонували заробити на торгівлі валютою, криптовалютою, цінними паперами, золотом і нафтою.

Зловмисники "гарантували" клієнтам отримання надприбутків в короткі терміни. Після отримання значної суми грошей, привласнювали кошти та блокували вкладників.

Крім того, ділки пропонували вкладникам за "комісійні" повернути втрачені інвестиції. Отримавши кошти, фігуранти переривали зв'язок з клієнтом.

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання учасників угруповання та в розташуванні call-центрів правоохоронці вилучили понад 2 млн гривень, серверне обладнання, флеш-носії і документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність. Наразі тривають слідчі дії.

Фото: СБУ блокувала псевдоброкерську схему (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Вінниці шахраї через два call-центри крали гроші з банківських рахунків. Щодня вони заробляли до 20 тисяч доларів.

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