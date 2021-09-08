RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Києві працівники IT-компанії продавали програми для взлому WhatsApp, Viber і Telegram

Автор: Тіберій Юрик

В Києві співробітники ІТ-компанії організували продаж спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволяло віддалено отримувати інформацію з комп’ютерів і телекомунікаційного обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів. Включаючи дані, які передавалися через меседжери соціальних мереж ВК, Іnstagram, Facebook та WhatsApp, Viber, Telegram чи електронними поштовими ресурсами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисники продавали програмне забезпечення підприємствам приватного сектору начебто для запобігання витоку службової інформаці. Також вони планували його реалізацію установам державного сектору.

"За результатами судових експертиз, програмне забезпечення визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації", - повідомили в СБУ.

Наразі двом правопорушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСлужба безпеки України