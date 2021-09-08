В Києві працівники IT-компанії продавали програми для взлому WhatsApp, Viber і Telegram

"Програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів. Включаючи дані, які передавалися через меседжери соціальних мереж ВК, Іnstagram, Facebook та WhatsApp, Viber, Telegram чи електронними поштовими ресурсами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисники продавали програмне забезпечення підприємствам приватного сектору начебто для запобігання витоку службової інформаці. Також вони планували його реалізацію установам державного сектору.

"За результатами судових експертиз, програмне забезпечення визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації", - повідомили в СБУ.

Наразі двом правопорушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.