RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві пройде "Марш рівності": поліція перейшла на посилений режим

Автор: Дмитрий Кузнецов

У неділю, 19 вересня, в Києві пройде "Марш рівності". Столична поліція і Нацгвардія переведені на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Захід пройде в центральній частині столиці - біля парку імені Тараса Шевченка. За даними організаторів, у Марші візьмуть участь до 10 тисяч осіб.

У день проведення "Маршу рівності" в Києві обмежать доступ до вулиць, де проходитиме захід. Як зазначили в столичній поліції, такий захід вводиться виключно для забезпечення громадського порядку.

"Будуть встановлені загороджувальні турнікети і фільтраційні пункти з металошукачами і пропускним режимом", - заявив начальник поліції Києва Іван Виговський.

Зазначається, що до охорони порядку в місці проведення маршу будуть залучені вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Також у посиленому режимі нестимуть службу наряди поліції.

Правоохоронці звернулися до жителів і гостей столиці з проханням поставитися з розумінням до введених обмежень і заздалегідь вибирати маршрути з урахуванням перекритих вулиць.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМіністерство внутрішніх справ УкраїниМарш рівності