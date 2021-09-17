У Києві пройде "Марш рівності": поліція перейшла на посилений режим

Захід пройде в центральній частині столиці - біля парку імені Тараса Шевченка. За даними організаторів, у Марші візьмуть участь до 10 тисяч осіб.

У день проведення "Маршу рівності" в Києві обмежать доступ до вулиць, де проходитиме захід. Як зазначили в столичній поліції, такий захід вводиться виключно для забезпечення громадського порядку.

"Будуть встановлені загороджувальні турнікети і фільтраційні пункти з металошукачами і пропускним режимом", - заявив начальник поліції Києва Іван Виговський.

Зазначається, що до охорони порядку в місці проведення маршу будуть залучені вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Також у посиленому режимі нестимуть службу наряди поліції.

Правоохоронці звернулися до жителів і гостей столиці з проханням поставитися з розумінням до введених обмежень і заздалегідь вибирати маршрути з урахуванням перекритих вулиць.