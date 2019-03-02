У Києві пройде марш "Національних дружин" на честь ІІ річниці створення організації

До столиці з’їдуться більше тисячі "дружинників" з 20 областей України

В Киеве сегодня, 2 марта 2019 года, в 17:00 состоится марш "Национальных дружин", посвященный второй годовщине создания организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Как сообщается, в столицу съедутся более тысячи "дружинников" из 20 областей Украины. Сбор состоится на Майдане Независимости в 17:00. Мероприятие начнется с вручения знамен вновь созданным общинам "Национальных дружин" - Волынской и Ивано-Франковской. Далее организованными колоннами "нацдружинники" пройдут по маршруту "Майдан Независимости - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - улица Скоропадского - улица Бассейная - бульвар Леси Украинки - улица Госпитальная".

Сообщается, что в 18:15 в Косом Капонире (Киевская Крепость) пройдет заприсяживание Волынской и Ивано-Франковской ячеек. "Нацдружинники" прочитают Декалог украинского националиста и освятят флаги легендарной печатью князя Святослава Храброго. В торжественной части мероприятия примут участие лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий, командир "Национальных дружин" Игорь Михайленко и руководитель центрального штаба "Национального Корпуса" Родион Кудряшов.

По окончании официальной части в здании Косого Капонира состоится пресс-конференция и показ фильма о "Национальных дружинах".

Контактная информация: +38063 776 07 89 - Игорь Вдовин, пресс-секретарь "Национальных дружин", egor.vdovin@gmail.com.