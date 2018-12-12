У Києві проводять конкурс, де обирають Головного «Санту»

Фестивалі та нові ресторани, благоустрій та наведення порядку на столичних вулицях, інновації та соціальні проекти ― яка з цих ініціатив була найважливішою для міста і хто з «Сант» зробив для Києва більше за всіх? Стартує друга щорічна премія «НашКиїв Awards: Санта року 2018», де оберуть найбільш небайдужого жителя столиці.



Увесь рік редакція наймасовішого інтернет-ЗМІ столиці НашКиїв.UA стежила за подіями, нововведеннями і корисними ідеями в столиці, а напередодні Нового року номінувала їх авторів на премію «Наш Київ Awards: Санта року 2018».



Серед потенційних Сант ― 50 івентерів, бізнесменів, меценатів, рестораторів, політиків і просто активних жителів столиці. Вони щодня робили наше місто цікавішим, зручнішим, красивішим і смачнішим. Юрій Підлісний, який організував найекстремальніший забіг столиці «Гонки нації», Ганна Луковкіна, засновниця проекту «Всі. Свої », Віталій Дятленко, творець сервісу Uklon, мер Віталій Кличко, ONUKA та безліч інших — не всі з них відомі, але внесок кожного дуже важливий для міста.



«В редакційній політиці будь-якого інформаційного медіа традиційно превалює негативний порядок денний. Так вже склалось, що позитивних інформаційних приводів місто дає не більше 10% від загальної маси. І Київ тут не виключення. Саме тому ми вже другий рік поспіль дякуємо всім «Сантам» столиці, які протягом року робили добрі справи, не чекаючи особливої похвали, які формували позитивний інформаційний фон і дарували жителям цього міста віру в добро. Всі, хто потрапив до нашого списку, вже «Санти», ― коментує Дмитро Федоренко, засновник інтернет-видання НашКиїв.UA.



Минулого року кращим Сантою столиці кияни обрали бізнесмена, письменника і мецената Гаріка Корогодського. Як проголосують цього року ― інтрига. Два тижні жителі столиці обиратимуть на сайті НашКиїв.UA десять фаворитів конкурсу, серед яких експертне журі визначить «Санту року 2018». Також кожен з потенційних Сант може стати переможцем в одній з семи номінацій: «Меценатство та благодійність», «Міські ініціативи», «Культура та історія», «Сфера гостинності», «Соціально-відповідальний бізнес», «Екологія та зоозахист» і «Фізична культура та спорт».



Ім'я головного ініціатора змін і поліпшень в столиці в 2018 році редакція НашКиїв.UA назве 25 грудня. Голосуйте за свого кандидата і обирайте того, чий внесок в розвиток Києва був найвагомішим.