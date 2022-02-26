У Києві противник обстріляв військову частину

У Києві вночі чути звуки стрілянини і вибухів у Солом'янському районі, що може бути наслідком бою українських військових з ворожою ДРГ. Також противник атакував військову частину.

За повідомленнями киян у мережі, пролунали близько 50 пострілів і кулеметних черг, а також були вибухи в районі Шулявки і Зоопарку близько 02:50.

Громадян закликають залишатися в укриттях і не виходити з них або з домівок.

Тим часом військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в Києві атакують військову частину в районі метро "Берестейська".

Відео: у Києві вночі 26 лютого стався бій

У мережі показали ще відео вибухів біля станції метро "Берестейська". Противнику дають відсіч бійці ЗСУ татериторіальна оборона.

Відео: вибухи і стрілянина в Києві вночі 26 лютого