У Києві протести під Радою і Кабміном. Можливо обмеження руху

У Києві в середу, 3 лютого, заплановані акції протесту під будівлями Верховної Ради і Кабінету міністрів. У зв'язку з цим можливе обмеження дорожнього руху в центрі столиці.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
У зв'язку з акціями протесту поліція і Національна гвардія перейшли на посилений режим.
"Для забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування", - повідомили в МВС.
Обмеження руху можливі по окремих центральними вулицями Києва.
"Просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, вчора в Києві під час акції протесту напали на поліцейського. В результаті 9 демонстрантів були затримані.
Також РБК-Україна писало, що на минулому тижні через протест підприємців перекривали рух центральними вулицями столиці.