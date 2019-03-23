У Києві протестувальники обклали кордон силовиків поховальними вінками

Фото: акція в Києві (РБК-Україна)

Родичі загиблих бійців пройшли в приймальню президента України

На акції проти розкрадань в "Укроборонпромі" протестуючі обклали кордон силовиків перед Адміністрацією президента поховальними вінками. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

На пікет під АП прибуло кілька тисяч учасників протесних акцій. Вони пройшли траурним маршем від Майдану незалежності в пам'ять про жертви війни на Донбасі.

Родичі бійців, загиблих у ході російсько-української війни пройшли в приймальню президента України Петра Порошенка та передали свої вимоги.

Після цього активісти закидали ряди силовиків в оточенні траурними вінками і квітами.

У ході акції випадково постраждала одна з керівників поліції комунікації.

Фото: акція під АП (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на Майдані Незалежності почалася чергова акція проти корупції в оборонній сфері з вимогою притягнути причетних до розкрадання в "Укроборонпромі" до відповідальності. У мітингу на Майдані бере участь близько п'яти тисяч людей, на акцію також прийшли літні люди і бездомні, активісти відокремили їх від основної маси протестуючих живим ланцюгом.