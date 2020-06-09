У Києві проникли до резиденції іноземного посла та викрали авто

У Києві 9 червня невідома особа проникла до резиденції іноземного посла та викрала його автомобіль. Підозрюваного затримали після того, як він потрапив у ДТП.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає прес-служба поліції.

За даними поліції, вранці невідомий перестрибнув через паркан, проник в резиденцію на вулиці Гончаренка в Подільському районі, поцупив ключі від позашляховика "Міцубісі Паджеро", після чого на автомобілі зніс ворота і поїхав у невідомому напрямку. Надалі він потрапив у ДТП на Андріївському узвозі та втік з місця аварії.

"Службова собака взяв слід, завдяки чому викрадача затримали неподалік автомобіля. Ним виявився місцевий житель 1999 року народження, який за зовнішніми ознаками перебуває у стані сп'яніння. На місці працюють поліцейські і документують це злочин", - повідомив Крищенко.

За фактом викрадення автомобіля відкрито кримінальне провадження.

Фото: затримання викрадача (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, восени 2019 року у Києві зупинили автомобіль на дипломатичних номерах, водій якого перебував у стані алкогольного сп'яніння; дипломатичний імунітет не дозволяє затримувати тих, у кого він є.