У Києві сталася ДТП на трамвайних коліях: автомобіль влетів у вантажівку конвоїрів
Фото: ДТП у Києві на трамвайних коліях паралізувала рух громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на Подолі сталася аварія на трамвайних коліях. Там зіткнулися два транспортні засоби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс "Київ Оперативний" у Telegram.
ДТП сталася на вулиці Глибочицька. Там водій автомобіля марки Ford влетів у вантажівку, яка перевозила конвоїрів.
"Все б нічого, але ДТП сталася на трамвайних коліях і тепер трамваї в обидва напрямки стоять", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові співробітниця поліції влаштувала потрійну аварію, внаслідок якої є постраждалі. Водії трьох автомобілів отримали забиті місця.