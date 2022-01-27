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У Києві сталася ДТП на трамвайних коліях: автомобіль влетів у вантажівку конвоїрів

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Київ, Четвер 27 січня 2022 11:59
У Києві сталася ДТП на трамвайних коліях: автомобіль влетів у вантажівку конвоїрів Фото: ДТП у Києві на трамвайних коліях паралізувала рух громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У Києві на Подолі сталася аварія на трамвайних коліях. Там зіткнулися два транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс "Київ Оперативний" у Telegram.

ДТП сталася на вулиці Глибочицька. Там водій автомобіля марки Ford влетів у вантажівку, яка перевозила конвоїрів.

"Все б нічого, але ДТП сталася на трамвайних коліях і тепер трамваї в обидва напрямки стоять", - йдеться у повідомленні.

У Києві сталася ДТП на трамвайних коліях: автомобіль влетів у вантажівку конвоїрів

Нагадаємо, у Харкові співробітниця поліції влаштувала потрійну аварію, внаслідок якої є постраждалі. Водії трьох автомобілів отримали забиті місця.

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