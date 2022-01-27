В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: автомобиль влетел в грузовик конвоиров
Фото: ДТП в Киеве на трамвайных путях парализовало движение общественного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве на Подоле произошла авария на трамвайных путях. Там столкнулись два транспортных средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс "Киев Оперативный" в Telegram.
ДТП произошло на улице Глубочицкая. Там водитель автомобиля марки Ford влетел в грузовик, который перевозил конвоиров.
"Все бы ничего, но ДТП произошло на трамвайных путях и теперь трамваи в оба направления стоят", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове сотрудница полиции устроила тройную аварию, в результате которой есть пострадавшие. Водители трех автомобилей получили ушибы.