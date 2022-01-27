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В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: автомобиль влетел в грузовик конвоиров

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Киев, Четверг 27 января 2022 11:59
В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: автомобиль влетел в грузовик конвоиров Фото: ДТП в Киеве на трамвайных путях парализовало движение общественного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Киеве на Подоле произошла авария на трамвайных путях. Там столкнулись два транспортных средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс "Киев Оперативный" в Telegram.

ДТП произошло на улице Глубочицкая. Там водитель автомобиля марки Ford влетел в грузовик, который перевозил конвоиров.

"Все бы ничего, но ДТП произошло на трамвайных путях и теперь трамваи в оба направления стоят", - говорится в сообщении.

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: автомобиль влетел в грузовик конвоиров

Напомним, в Харькове сотрудница полиции устроила тройную аварию, в результате которой есть пострадавшие. Водители трех автомобилей получили ушибы.

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