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В Киеве произошла массовая драка при выселении жильцов из общежития

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 14:31
В Киеве произошла массовая драка при выселении жильцов из общежития
Фото: драка на Полевой (facebook.com/ikrussss)

В результате инцидента полиция задержала 11 человек

В Киеве на улице Полевой произошла массовая драка при выселении жильцов из общежития, в результате инцидента задержаны 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что около 11:00 поступило сообщение о драке возле общежития на улице Полевой. На месте полицейские установили, что в общежитие пришли представители исполнительной службы и на основании решения суда проводили действия.

"Согласно договору к этим действиям привлекались представители частной охранной структуры. Между гражданами и частными охранниками возникла толкотня с дракой. В ситуацию немедленно вмешались правоохранители и прекратили противоправные действия", - говорится в сообщении.

Фото: драка на Полевой (facebook.com/ikrussss)

В результате массовой драки в Соломенское управление полиции доставили 11 человек. Информация о пострадавших уточняется. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По данным паблика "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел в общежитии, в котором люди живут без воды и света. В ходе столкновений применялись огнетушители и дымовые шашки.

На вулиці Польовій, де люди проживають у будинку без води і світла, зараз відбувається щось типу рейдерського захоплення. Вогнегасники, димові шашки, бійки... поліції поки немає.

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 7 листопада 2019 р.

По данным СМИ, жителей этого общежития пытаются переселить, так как здание якобы аварийное. Само здание принадлежит частной фирме.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове во время драки фанатов пострадали полицейские. В результате инцидента пострадали двое сотрудников полиции, которые пытались пресечь драку. Также были задержаны 12 нарушителей, из них четверо жителей Львова, остальные - иностранцы.

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