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У Києві стався вибух на території психлікарні, є загиблий

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві у Шевченківському районі стався вибух на території психіатрічної лікарні. В результаті події загинув хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

Поліцейські повідомили, що в недобудованій будівлі на території парку "Кирилівський Гай" стався вибух. Виявилось, що на даху корпусу психіатрічної лікарні внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув місцевий мешканець, 2000 року народження.

"Після проведення судового-медичної експертизи буде встановлено остаточну причину смерті молодика", - повідомили в поліції.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією самогубство) Кримінального кодексу України.

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Вибухсамогубство