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У Києві сталася пожежа в офісно-складській будівлі

Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 10 грудня, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа в офісно-складській будівлі. Рятувальники ліквідували спалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.

Інцидент стався за адресою вулиця Льва Толстого, 67. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію рятувальників о 13:58.

Пожежники оперативно прибули на місце. Вони встановили, що спалах розпочався на другому поверсі офісно-складської будівлі. Вогонь охопив близько 200 кв. м приміщення.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих внаслідок НП немає. До ліквідації пожежі було залучено 28 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 7 грудня у Львові сталася пожежа в одній із кавартир п'ятиповерхового будинку. Рятувальники здійснили евакуацію мешканців.

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