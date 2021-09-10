У Києві сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці, є жертва

У Києві на вулиці Щусєва сталась пожежа в багатоповерхівці, яка розповсюдилась на чотири балкони трьох квартир. В результаті загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Пожежа виникла на 8-поверсі 9-поверхового житлового будинку з розповсюдженням на 4 балкони 3-х квартир на 9-поверсі.
О 03:25 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати на орієнтовній площі 90 кв.м, а о 04:13 - ліквідувати. В ході ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено 50 осіб, евакуйовано 6 осіб.
У квартирі на 8-поверсі виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження.
Внаслідок пожежі квартира на 8-поверсі вигоріла повністю, а також пошкоджено 4 балкони на 9-му поверсі.