RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці, є жертва

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Щусєва сталась пожежа в багатоповерхівці, яка розповсюдилась на чотири балкони трьох квартир. В результаті загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Пожежа виникла на 8-поверсі 9-поверхового житлового будинку з розповсюдженням на 4 балкони 3-х квартир на 9-поверсі.

О 03:25 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати на орієнтовній площі 90 кв.м, а о 04:13 - ліквідувати. В ході ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено 50 осіб, евакуйовано 6 осіб.

У квартирі на 8-поверсі виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження.

Внаслідок пожежі квартира на 8-поверсі вигоріла повністю, а також пошкоджено 4 балкони на 9-му поверсі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаКиїв