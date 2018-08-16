Де в Києві проходять шкільні ярмарки: список адрес

Ілюстративне фото (pixabay.com/adonyig)

Ярмарки і шкільні базари в Києві до першого вересня

Список всіх ярмарків і шкільних базарів, які найближчим часом пройдуть в столиці, та де можна придбати все необхідне до початку навчального року - в матеріалі Styler.

Шкільний базар у центрі Києва: ярмарок на Хрещатику

Уже в ці вихідні, 18-19 серпня, на Хрещатику пройде традиційний ярмарок до школи, де будуть представлені канцелярські товари, книги і підручники, шкільна форма, одяг, взуття для школярів. Крім вигідних покупок (товари на ярмарку будуть продаватися безпосередньо від виробника без націнок), юні відвідувачі зможуть розважитися на святі морозива, взяти участь у майстер-класах та розіграшах призів.

Фото: Шкільний ярмарок на Хрещатику (facebook.com/kievcity.gov.ua)

Шкільний базар пройде за адресою: вул. Хрещатик, від метро "Хрещатик" до Бессарабського ринку. Купити шкільне приладдя можна буде з 09:00 до 18:00 18 серпня і з 09:00 до 21:00 19 серпня.

Ярмарок до школи в Маркет моллі "Даринок"

З початку серпня на третьому поверсі торгового центру проходить ярмарок з усіма необхідними товарами до школи. У павільйоні "3D" представлений великий вибір товарів різних цінових категорій. Для зручності покупців всі тематичні товари розміщені в одній локації, а після шопінгу діти зможуть погратися в розважальній зоні.

Фото: Шкільний базар на "Даринку" (facebook.com/darynok)

Адреса: ст.м. Лісова, вул. Біломорська 1. Ярмарка в Маркет моллі "Даринок" працює з 3 серпня по 2 вересня.

Шкільний базар у ТРЦ "Караван"

Все необхідне для сучасного школяра, починаючи від ручок і зошитів, до "розумних" гаджетів можна придбати з 10 серпня в торговому центрі "Караван". Перед першим вересня подібні ярмарки проходять тут уже не перший рік. На відвідувачів чекає велика кількість магазинів з канцелярією і одягом, а також розважальна програма в усі дні ярмарку.

Фото: Шкільний ярмарок в ТРЦ "Караван" (facebook.com/karavanua)

Адреса: вул. Лугова, 12. Дати проведення шкільного базару 2018: 10 серпня - 2 вересня.

Шкільний ярмарок у ТРЦ "Dream Town"

Справжній шкільний фестиваль почався в "Dream Town" з 15 серпня та триватиме до 2 вересня. Тут батьки і їхні чада зможуть вибрати все необхідне до школи з великого асортименту представлених товарів. Крім шопінгу відвідувачів розважатимуть цікавими заходами: це і розвиваючі ігри на визначення захоплень дитини, флешмоби, конкурси з призами, інтерактивні фотозони і багато іншого. Адреса: Оболонський просп., 21-б.

Фото: Шкільний базар в ТРЦ "Dreаm Town" (facebook.com/DreamTownKiev)

Ярмарок до школи в ТРЦ "РайON"

Великий вибір тематичних товарів до школи в ТРЦ "РайON" представлений на перших двох поверхах. Розважальна програма під час шопінгу відвідувачам також забезпечена, адже в дати ярмарки ТРЦ "РайON" святкує свій день народження. Адреса: вул. Миколи Лаврухіна 4 (ЖМ "Троєщина").

Фото: Ярмарок до школи в ТРЦ "РайON" (facebook.com/rayon.com.ua)

Шкільний базар у ТРЦ "Променада-центр"

Організатори ярмарку передбачили не тільки наявність великого вибору товарів для школярів, а й насичену розважальну програму. ТРЦ "Променада-центр" з 10 серпня працюють павільйони і магазини з канцелярським приладдям, шкільною формою, спортивним одягом і взуттям. Адреса проведення ярмарку: вул. Овруцька 18.

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Відео: РБК-Україна