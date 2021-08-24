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У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності

Автор: РБК-Україна

В рамках святкування Дня незалежності України в Києві проходить річковий парад. У ньому беруть участь катери і човни Військово-морських сил і Державної прикордонної служби, а також поліції та інших органів.

РБК-Україна стежить за першим подібним річковим парадом.

Зазначимо, від Військово-морських сил у параді беруть участь броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" і "Коростень", а також десантний катер "Сватове". Також від армії будуть два 11-метрових і два 7-метрових човни Willard.

Від морської охорони Держприкордонслужби візьмуть участь: два катери Safe Boat, катер проекту UMS-1000; катер Safe Boat 27-один з двох, які США передали прикордонникам у 2019 році.

Крім того, в параді беруть участь судна поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також авіація.

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