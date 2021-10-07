У Києві проходить мітинг. Перекрито центральні вулиці

У Києві в четвер, 7 жовтня, представники профспілок влаштували мітинг. Перекриті вулиці Хрещатик та Інститутська.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".
Представники профспілок пройшли від Бессарабської площі Хрещатиком до Європейської площі. Внаслідок мітингу перекрито автомобільний рух.
Протестувальники мають намір пройти під Кабмін і Верховну Раду.
Учасники мітингу протестують проти законопроектів 5371, 5388, 2681, так як їх прийняття призведе до того, що роботодавець зможе ставити "кабальні умови в трудовому договорі" - буде платити "понаднормові" на свій розсуд і звільняти без узгодження з профспілками, вважають протестувальники.