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У Києві проходить мітинг. Перекрито центральні вулиці

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві в четвер, 7 жовтня, представники профспілок влаштували мітинг. Перекриті вулиці Хрещатик та Інститутська.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".

Представники профспілок пройшли від Бессарабської площі Хрещатиком до Європейської площі. Внаслідок мітингу перекрито автомобільний рух.

Протестувальники мають намір пройти під Кабмін і Верховну Раду.

Учасники мітингу протестують проти законопроектів 5371, 5388, 2681, так як їх прийняття призведе до того, що роботодавець зможе ставити "кабальні умови в трудовому договорі" - буде платити "понаднормові" на свій розсуд і звільняти без узгодження з профспілками, вважають протестувальники.

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Київ