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В Києві прогримів вибух у торговому центрі: що сталось

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві в Оболонському районі у приміщенні одного із торгових центрів стався вибух поштомату. Ніхто не постраждав, триває перевірка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.

Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: в Києві вибухнув поштомат (kyiv.npu.gov.ua)

Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію, повідомили в поліції.

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торговый центрВибух