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У Києві приспустять найбільший прапор України: у чому причина

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Київ, Неділя 21 серпня 2022 13:34
У Києві приспустять найбільший прапор України: у чому причина Фото: у Києві приспустять найбільший прапор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 22 серпня, в Києві на кілька годин приспустити головний державний прапор України. У цей час буде проводитися заміна полотна на нове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Комунальні служби Києва вранці 22 серпня на кілька годин опустять головний державний прапор України, встановлений на території меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні", - йдеться в повідомленні.

У КМДА заявили, що вже опівдні 22 серпня прапор знову майорітиме над Києвом.

"Місто як і раніше піклується про те, щоб утримувати полотно головного державного прапора і флагшток в належному стані", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Києві до Дня Незалежності заборонили проведення масових заходів.

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Київ флагшток
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