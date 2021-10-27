У Києві представили план облаштування екопарку на Осокорках

Представники ГО "Національний парк збереження та збагачення флори і фауни "Осокорки" звернулися до влади з ініціативою створення зони відпочинку для киян. За їх словами, єдина така зона в Дарницькому районі - це парк Партизанської слави, куди не всі мешканці району можуть дійти пішки. Тому влада Києва підтримала ініціативу, адже такий парк – нагальна необхідність для мешканців Осокорків та Позняків.

"Дарницький район має щільну забудову, щільний інтенсивний трафік, мала кількість зелених зон - все це впливає на екологію району та мікрорайону.Тому ми підтримуємо створення зелених зон. Адже спальні райони - не лише місця, куди люди приходять ночувати", - говорить заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нині Дарницький район налічує 343 тис. мешканців, а в найближчому майбутньому їхнє число має збільшитись до 440 тис. Більшості з них ніде гуляти - район фактично позбавлений зелених зон та рекреаційних територій.

"На жаль, територія навколо озера Тягле перебуває в незадовільному стані. Потерпає від сміття, бруду і не дає мешканцям району можливості безпечно гуляти навколо цієї території", - говорить голова громадської організації "Національний парк збереження та збагачення флори і фауни "Осокорки" Сергій Машовець.

Загалом планують створити багатофунціональний парк. До обговорення обов’язково залучать мешканців Дарницького району, аби вони висловились, яким хочуть бачити парк та варіанти дозвілля в ньому.

Місто планує залучити інвестиційні кошти й збудувати справді перлину - парк, куди будуть їздити не лише мешканці району, а всі кияни й гості міста. Загалом очікують до 3 млн відвідувачів щороку.

До проекту також залучили керівника ГО "Фельдман Екопарк" - аби поділився досвідом створення у Харкові парку, куди спеціально приїжджають туристи з інших міст України.

Ідеї ​​черпатимуть не лише у харків'ян, планують залучати досвід створення та київських парків - таких як "Наталка", парк на Троєщині та інші проекти міста. Реалізація ідеї відбуватиметься на конкурсній основі та вже отримала підтримку на всіх рівнях влади.

Слід зазначити, що ініціативу створення парку було повністю підтримано лише на рівні центральної влади. Зокрема підтримку створення парку висловив голова парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

"Комітет постійно підтримує питання збереження та розвитку природно-заповідного фонду України. Цей парк, який, я сподіваюся, з'явиться у Києві, має стати не лише великим та сучасним, а також має стати прикладом для збереження існуючих екосистем та їх розвитку", - зазначив голова комітету.

В уряді також вважають цю ініціативу дуже корисною - і готові приєднатися до її підтримки.

Про важливість реалізації екологічних ініціатив, спрямованих на збереження та збагачення флори та фауни у великих містах, наголосив заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

"Міністерство у своїй програмі наголошує на необхідності збільшення природно-заповідного фонду України до 15%. Тому створення нових парків та заказників міністерство завжди підтримує", - зазначив заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.