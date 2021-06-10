В Києві з‘явиться новий мікрорайон. Київрада ухвалила ДПТ Мінського масиву

Київська міська рада більшістю голосів ухвалила рішення щодо Детального плану території на Мінському масиві в Оболонському районі столиці. 54% території мікрорайону буде відведено під зелені зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання в YouTube.

Проект не передбачає ущільнення наявної забудови, а ревіталізацію занедбаної агропромислової території.

"Згідно з цим документом (ДПТ, - ред.) на покинутій території колишнього тепличного господарства, в районі вулиці Ю. Кондратюка, заплановано будівництво житлового мікрорайону, що буде обладнаний розвиненим комплексом обслуговування населення - це школа, три дитячих садки, стадіони, амбулаторія сімейних лікарів. Також заплановано будівництво нової транспортної розв'язки, інженерних мереж водопостачання, електропостачання та каналізації" - повідомила в ході слухання питання архітектор Олена Збаратська.

Окремо архітектор підкреслила, що розвиток території в межах ДПТ повністю відповідає проекту Генерального плану столиці, і "Комплексній програмі реалізації містобудівної політики на 2019-2020".

Мікрорайон буде зведено литовсько-українською компанією Stolitsa Group.

Нагадаємо, раніше Stolitsa Group держава доручила завершити добудову понад 11 тисяч квартир збанкрутілого банку "Аркада". Меморандум щодо завершення об’єктів банку "Аркада" між державою, містом та інвесторами був підписаний в квітні цього року.